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Приморец набросился на женщину на переходе и попал на видео

В Приморье на видео попало, как водитель набросился на женщину на переходе

Во Владивостоке водитель напал на женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Водитель едва не сбил девушку на «зебре» и набросился на нее с кулаками. Утром возле озера на улице Тетюхинская, 1В произошел возмутительный инцидент», — говорится в сообщении.

Женщина сняла конфликт на видео. На кадрах видно, как водитель садиться в авто и едет в сторону женщины, после этого нарушитель останавливается и замахивается на нее рукой.

По словам пострадавшей, она шла по пешеходному переходу в момент, когда приморец на автомобиле прибавил скорость и поехал на нее, при этом женщина успела увернуться. Также пострадавшая сообщила, что после случившегося мужчина напал на нее с кулаками.

По информации источника, женщина уже написала заявление в полицию.

До этого сообщалось, что водители избили друг друга за место на парковке и попали на видео в Подмосковье.

Ранее женщина «разнесла» автомобиль и попала на видео в Приморье.

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