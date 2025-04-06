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Умерла народная артистка Украинской ССР Таисия Литвиненко

На 91-м году умерла народная артистка Украинской ССР Таисия Литвиненко
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Кадр из фильма «Назар Стодоля»

Актриса театра и кино Таисия Литвиненко скончалась 6 апреля на 91-м году жизни. Об этом сообщила украинская актриса Римма Зюбина в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Вечная и светлая память! Таисия Иосифовна Литвиненко. Мои соболезнования семье!» — написала Зюбина.

Таисия Литвиненко родилась 10 февраля 1935 года в селе Погреба, расположенном в Броварском районе Киевской области. В 1957 году окончила КГИТИ имени Карпенко-Карого (мастерская И. И. Чабаненко).

Она посвятила свою карьеру Львовскому Национальному академическому украинскому драматическому театру, где проявила себя как актриса, сыграв множество запоминающихся ролей, а также как режиссер-постановщик. Кроме того, Литвиненко преподавала актерское мастерство на факультете искусств Львовского университета.

В 1988 году ей было присвоено звание Народной артистки Украинской ССР.

В кино она запомнилась по таким фильмам, как «Максим Перепелица», «Меланхолический вальс», «Любой ценой», «За двумя зайцами» и «Война на западном направлении».

Ранее умер народный артист СССР Олег Стриженов.

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