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На видео попало, как дерево «рухнуло» на припаркованные авто в Нижегородской области

В Нижегородской области на видео попало, как дерево упало на автомобили

В Нижегородской области дерево упало на несколько припаркованных автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Дерево рухнуло на пять машин на Акимова — сообщают очевидцы. К счастью, в автомобилях никого не было», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как дерево падает на припаркованные автомобили.

До этого сообщалось, что в городе Находка Приморского края женщина повредила припаркованную машину. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как нарушительница берет с земли предмет и кидает его в припаркованный автомобиль, так она делает несколько раз, а потом – пинает машину. На записи также видно, что от ударов у автомобиля срабатывает сигнализация.

По информации источника, инцидент произошел у дома на Находкинском проспекте. После произошедшего женщина ушла в неизвестном направлении.

Кроме того, в Москве мужчину увезли на автомобиле в лес, чтобы вымогать деньги.

Ранее водители избили друг друга за место на парковке в Подмосковье.

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