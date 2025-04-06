Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пятилетний мальчик из Калининградской области загорелся и попал в больницу

У пятилетнего ребенка обгорела половина тела из-за игр с огнем под Калининградом
close
Vladimir Baranov/Global Look Press

В Калининградской области пятилетний ребенок играл с зажигалкой и попал реанимацию. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Несчастный случай произошел 5 апреля в одном из поселков в Багратионовском районе. Мать оставила ребенка с его отцом, а когда вернулась домой около 17:00, во двор выбежал ее сын в горящей кофте. Предположительно, отец мальчика ненадолго вышел из дома, а дошкольник в это время нашел зажигалку и решил поиграть с ней.

Родитель сам потушил одежду на сыне, после чего пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали ожоги первой, второй и третьей степени — сильно пострадали грудь, спина, руки, ягодицы, бедра и пах. Сейчас мальчик, у которого обгорели более 50% тела, находится в тяжелом состоянии в реанимации ожогового отделения ЦГКБ.

Ранее американский подросток спас мать с двумя детьми, забравшись на крышу горящего дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами