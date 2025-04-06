Пятилетний мальчик из Калининградской области загорелся и попал в больницу

В Калининградской области пятилетний ребенок играл с зажигалкой и попал реанимацию. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Несчастный случай произошел 5 апреля в одном из поселков в Багратионовском районе. Мать оставила ребенка с его отцом, а когда вернулась домой около 17:00, во двор выбежал ее сын в горящей кофте. Предположительно, отец мальчика ненадолго вышел из дома, а дошкольник в это время нашел зажигалку и решил поиграть с ней.

Родитель сам потушил одежду на сыне, после чего пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали ожоги первой, второй и третьей степени — сильно пострадали грудь, спина, руки, ягодицы, бедра и пах. Сейчас мальчик, у которого обгорели более 50% тела, находится в тяжелом состоянии в реанимации ожогового отделения ЦГКБ.

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