Иранский депутат призвал создать ядерное оружие для диалога с Западом на равных условиях

Иран должен создать ядерное оружие, чтобы обеспечить себе равные условия на переговорах с Западом. Об этом заявил член Меджлиса Мохаммад Касим Османи, пишет ТАСС.

По его словам, Иран поступает разумно и логично, избегая военного конфликта, однако «мировая надменность» не оставила ему другого пути.

«Единственный путь — стремительное и безостановочное движение к созданию ядерного оружия в качестве инструмента сдерживания», — сказал он, выступая на заседании.

Он отметил, что Иран сможет извлечь пользу от создания ядерного оружия во всех сферах, в том числе в сфере национальной безопасности.

Османи считает, что ядерная наука приведет Тегеран к переговорам с Западом «на равных условиях».

6 апреля член президиума парламента Ирана Ахмад Надери заявил, что позиция Соединенных Штатов в отношении Северной Кореи и других государств говорит о том, что Ирану необходимо обладать ядерным сдерживанием, такая позиция привлекает граждан и политическую элиту.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану «невиданными ранее бомбардировками», если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по ядерной программе. Иран пообещал в таком случае ответить. Может ли США уничтожить Иран и как может выглядеть ирано-американская война — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в США испугались шагов Ирана по ускоренному созданию ядерного оружия.