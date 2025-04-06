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Путин примет участие в мероприятии по пассажирским авиаперевозкам

Путин поучаствует в мероприятии по развитию пассажирских авиаперевозок
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Михаил Метцель/РИА Новости

На следующей неделе президент России Владимир Путин примет участие в событии, посвященном развитию пассажирских авиаперевозок в стране. Об этом сообщили в программе »Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

В сообщении подчеркивается, что в рамках этого мероприятия президент продолжит работу по сотрудничеству с регионами и Агентством стратегических инициатив в области развития гражданской авиации.

В конце марта дрон компании «Аврора - беспилотные авиационные системы» первым на территории России совершил полет между двумя регионами по всем правилам гражданской авиации.

В прошлом году авиаэксперт Роман Гусаров заявил, что гражданская авиация в России сумела выдержать санкционное давление со стороны Запада. По словам специалиста, хотя в 2022 году авиация в России пережила шок на фоне «тотальных санкций», сегодня это уже не ощущается. По итогам отчетов крупных авиакомпаний, они остались в плюсе, а не в убытке.

Ранее власти РФ пообещали вернуться к созданию пассажирских сверхзвуковых самолетов.

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