В Белом доме рассказали о попытках стран договориться об урегулировании пошлин с США

Белый дом: более 50 стран обратились к США для урегулирования политики пошлин

Более 50 государств обратились в администрацию президента США для переговоров по урегулированию вводимых президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин. Об этом в интервью ABC News заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

«Более 50 стран пытаются договориться с президентом о таком статусе», — подчеркнул он.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен стать первым зарубежным лидером, лично обсудившим с президентом Трампом вопрос о введенных Соединенными Штатами тарифных ограничениях на импорт товаров в США.

6 апреля финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины могут привести к мировому кризису и ударят в том числе по внутреннему рынку США, при этом страны ЕС и Юго-Восточной Азии пострадают существенно сильнее.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%.

Ранее в Германии оценили последствия тарифов Трампа.