Названа неожиданная польза регулярных прогулок с собакой для пожилых людей

Ученые из Исследовательского центра TILDA в Тринити-колледже Дублина выяснили, что регулярные прогулки с собакой могут значительно улучшить подвижность и снизить частоту падений у пожилых людей. Работа опубликована в журнале The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences (BSMS).

Падения часто становятся причиной госпитализации и утраты дееспособности среди пожилых людей, а также приводят к увеличению потребности в медицинских услугах. Согласно данным TILDA, около 30% людей старше 70 лет падают ежегодно, и каждый восьмой человек обращается в травмпункт из-за падений. С увеличением продолжительности жизни проблема падений будет становиться все более актуальной.

В новой работе ученые проанализировали связь между регулярными прогулками с собаками и уменьшением риска падений, страха падений и нарушений мобильности среди более чем 4100 участников старше 60 лет.

В ходе исследования было выявлено, что регулярные прогулки с собакой улучшают подвижность, так как участники, регулярно гуляющие с питомцами, проходили тесты на подвижность значительно быстрее, чем те, кто не ходил на прогулки. Более того, они были на 40% меньше подвержены падениям и на 20% реже испытывали страх падений, что также способствует улучшению качества жизни.

Ученые также подчеркивают важность прогулок с собаками для социальной активности, что является не менее важным для поддержания психологического благополучия в старости.

