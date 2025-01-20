Собаки открыли два новых вида трюфеля

Исследователи из Мичиганского государственного университета, сотрудники Университета Флориды и энтузиасты-любители вместе со своими специально обученными собаками открыли два новых вида трюфелей. Эти находки описаны в журнале Mycologia, где работа также удостоилась места на обложке.

Трюфели считаются деликатесом и продаются на международных рынках за сотни и тысячи долларов за килограмм. Эти грибы растут под землей, и найти их без помощи собак практически невозможно.

Недавно благодаря собакам было обнаружено два новых вида трюфелей. Первый вид, Tuber canirevelatum («трюфель, найденный собакой»), получил свое название в честь собаки Монцы, которая обнаружила его под руководством тренера Лоис Мартин. Второй вид, Tuber cumberlandense, назван в честь плато Камберленд, где его нашли Маргарет Таунсенд и ее собака Лука. Каждый из новых видов трюфелей обладает особым ароматом. T. canirevelatum выделяет соединения, придающие ему пикантный чесночный запах, а T. cumberlandense содержит элементы, характерные для самых дорогих европейских трюфелей.

Научная команда под руководством профессора Грегори Бонито использовала ДНК-анализ для идентификации трюфелей и их места в эволюционном дереве. Исследование показало, что оба вида обладают ароматическими соединениями, характерными для ценных трюфелей, что открывает перспективы их культивирования в Северной Америке. Например, T. cumberlandense уже начали выращивать в Кентукки на земле компании Maker's Mark, которая также планирует создавать виски с трюфельным ароматом.

Профессор Бонито отметил, что для увеличения производства трюфелей потребуется больше обученных собак, поскольку спрос на них в исследованиях и фермерстве растет.

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