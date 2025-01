Ученые развеяли миф о мясной палеодиете древних людей

Международная группа ученых из Израиля, Нидерландов и США изучили состав рациона первобытных людей эпохи палеолита. Их открытие бросило вызов общепринятым представлениям о том, что древние охотники-собиратели ели много мяса и мало растительной пищи. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда обнаружила зерна крахмала возрастом около 780 тыс. лет на базальтовых орудиях в древнем поселении на берегах озера Хула на севере Израиля.

По словам специалистов, рацион первобытных людей, также известный как палеодиета, был неверно интерпретирован как преимущественно мясной. Дело в том, что кости животных могут сохраняться в течение десятков и сотен тысяч лет, тогда как следы съедобных растений сохраняются очень редко.

Однако обнаружение крахмальных зерен на древних пестиках и досках из базальта дало новое представление о центральной роли растений, особенно крахмалистых клубней, орехов и корней, которые богаты углеводами, жизненно важными для энергетических потребностей человеческого мозга.

Каменные инструменты на берегах Хулы использовались для подготовки различных растений, включая желуди, злаки, бобовые и водные растения, такие как желтая кувшинка и ныне вымерший водяной орех.

Результаты исследования дали представление о социальном и когнитивном поведении ранних людей. Использование орудий для обработки растений предполагает высокий уровень сотрудничества и социальной структуры, поскольку гоминиды действовали как часть более крупных социальных групп.

Ранее археологи выяснили, что древние скандинавы преимущественно питались жидкой кашей на воде.