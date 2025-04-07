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«Жалею, что раньше не сделал»: Стас Михайлов справился с зависимостью

Певец Стас Михайлов полностью отказался от алкоголя
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ТНТ

Народный артист России Стас Михайлов признался, что справился с зависимостью. Его цитирует издание «7 дней».

По словам Михайлова, он полностью отказался от алкоголя.

«Жалею, что раньше этого не сделал. Алкоголь, когда убираешь даже чуть-чуть, все сразу на место становится», — говорит он.

Михайлов отметил, что в трезвости его посещают другие мысли. Кроме того, он исключил из своего рациона вредные продукты, которыми раньше закусывал спиртное, и регулярно занимается спортом.

Накануне Стас Михайлов рассказал, что отказался от некоторых треков из своего репертуара. Михайлов рассказал, что не исполняет композицию «За женщин всех» на концертах. Он отметил, что не любит эту песню.

Ранее Стас Михайлов признался, что пробовал уколы для похудения.

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