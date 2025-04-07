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Власти Британии планируют закрыть 300 агентств для сокращения расходов

FT: Британия оптимизирует работу 300 агентств для сокращения расходов
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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Власти Великобритании планируют закрыть или объединить 300 агентств в рамках работы премьер-министра Кира Стармера по сокращению расходов. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Министр межправительственных отношений Великобритании Пэт Макфадден написал правительственным департаментам письмо с просьбой обосновать работу каждого из агентств.

Кроме того, власти планируют аннулировать тысячи кредитных карт британских государственных служащих.

До этого издание The Times писало, что правительство Великобритании рассматривает возможность отказа от разработки нового истребителя в связи с необходимостью сокращения расходов из-за дефицита бюджета.

Власти планируют объявить о сокращении финансирования ряда программ в области обороны в своем бюджетном послании в октябре. В настоящее время нет оснований полагать, что правительство Соединенного Королевства увеличит военные расходы или сможет повысить финансирование обороны до 2,5% от ВВП к 2030 году. Кроме того, в министерстве обороны Великобритании сейчас осуществляется проверка всех проектов, стоимость которых превышает £50 тысяч.

Ранее в Британии начали досрочно освобождать заключенных из-за нехватки мест в тюрьмах.

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