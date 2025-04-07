В центре Киева взорвалась машина

В Киеве около станции метро «Олимпийская» взорвался автомобиль

В центре Киева около станции метро «Олимпийская» взорвался автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Реальный Киев».

По данным канала, возгорание машины произошло на улице Антоновича. Согласно кадрам с места событий, над жилыми домами видно сильное задымление.

На место инцидента приехали машины скорой помощи и полиция.

До этого в украинском городе Днепре взорвался автомобиль, в котором сидели чиновник и его жена. Оба пассажира выжили, но получили ранения. По данным источников издания РБК-Украина, подорван был глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько. Известно, что взрыв произошел 4 апреля около 07:40. Обстоятельства произошедшего выясняются.

20 января СБУ заявила о предотвращении покушения на первого замминистра здравоохранения Украины.

По данным представителей спецслужб, задержаны двое жителей Киевской области. Фигурантов задержали, когда они пытались нелегально приобрести огнестрельное оружие.

Ранее на Украине задержали мужчину за попытку подорвать железную дорогу.