«Люди в шоке»: очевидец — о «Газели» в подземном переходе метро в Москве

Въезд «Газели» в подземный переход на станции метро «Парк Победы» в Москве сопровождался звуком громкого столкновения. Об этом «Газете.Ru» рассказал очевидец ДТП Даниил Михайлов и добавил, что толпу быстро убрали с места ЧП.

«Авария произошла, когда я спускался в подземный переход с четвертого выхода. Достаточно быстро получилась толпа людей, которые наблюдали. Быстро подошли охранники и МЧС. Водителя, к сожалению, не видел, но сказали, что оба пассажира живы. Был звук достаточно громкого столкновения, люди были в шоке, но достаточно быстро организовали людей, чтобы убрать толпу. Я не думаю, что это («Газель». — прим. «Газеты.Ru») подлежит восстановлению», — сказал он.

Утром 7 апреля грузовой автомобиль «Газель» въехал в подземный переход станции метро «Парк Победы» в Москве. По данным правоохранителей, на машине была установлена летняя резина, водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

Из-за ДТП вход в метро «Парк Победы» был заблокирован. Судя по кадрам с места происшествия, автомобиль получил сильные повреждения: у «Газели» полностью разбита кабина, выгнута водительская дверь, отсутствует передняя ось. Также была разрушена лестница, по которой автомобиль въехал в переход.

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