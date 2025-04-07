Стоимость Brent рухнула до значений 2021 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже цены в $63 за баррель впервые с 12 апреля 2021 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:00 мск, цена Brent снижалась на 4,36% — до $62,72 за баррель. К 11:00 цена отыграла падение и фьючерс этой эталонной североморской нефти торговался по 63,73, опустившись на 3,37%.

7 апреля фондовый индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 7,34%, а основной индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Component опустился на 9,66%. К закрытию торгов Shanghai Composite упал до отметки в 3 096,58, Shenzhen Component до 9 364,50.

Китайские индексы обвалились в ответ на действия правительства КНР, которое 4 апреля объявило об ответе на тарифную политику президента США Дональда Трампа. Было объявлено, что в Китае с 10 апреля начинают действовать пошлины в размере 34% на все американские товары.

Индекс Московской биржи в этот день после открытия утренней торговой сессии опустился ниже 2700 пунктов — впервые с 25 декабря 2024 года. По состоянию на 07:33 по московскому времени, индекс Мосбиржи снижался на 3%. В этот момент значение находилось на уровне 2 698,63 пункта.

Трамп прокомментировал реакцию рынков на пошлины США.