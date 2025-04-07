Пес спас жену Буйнова от вора

Певец Александр Буйнов рассказал, что пес Марч спас его жену от вора

Певец Александр Буйнов рассказал на шоу «Секрет на миллион», что его пес Марч спас его супругу от грабителя.

Буйнов воспитывает со своей женой Аленой кобеля по кличке Марчелло породы бернский зенненхунд. Однажды, вспомнил Буйнов, вор пробрался в дом звездной четы, когда артист собирался уезжать на гастроли.

Злоумышленник притаился за забором и поджидал отъезда Буйнова. По словам артиста, Марч учуял незнакомца: он стал лаять и кидаться на дверь, — тем самым отпугнув вора.

«Если бы собака не отреагировала, Алена одна бы осталась», — поделился Буйнов.

Певец привел Марча на программу «Секрет на миллион». Он провел своего питомца по студии, похваставшись трюками, которые знает пес. Исполнитель также назвал Марча «необычной и годной к строевой службе собакой».

В конце февраля 2025 года Александр Буйнов попал в скандал после того, как сбил на своем внедорожнике 61-летнюю Аллу Смирнову на пешеходном переходе. Женщину госпитализировали с разрывом связок. Позднее артист поделился со СМИ записью со своей видеорегистратора, на котором было видно, что скорость автомобиля была не больше 20 км/ч и сразу после удара он вышел из машины, чтобы помочь женщине.

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