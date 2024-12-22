Диета первобытных скандинавов озадачила ученых

Датские археологи из Музея Мосгаарда при участии коллег из Германии и Испании выяснили, что первобытные жители острова Фюн на юге Дании не выпекали хлеб, хотя обладали жерновами для перемалывания зерна. Исследование опубликовано в научном журнале Vegetation History and Archaeobotany (VHA).

Ранее в ходе раскопок 5500-летнего неолитического поселения на острове Фюн ученые нашли 14 плоских камней, служивших для измельчения злаков. Там же ученые обнаружили более 5 тыс. обугленных зерен ячменя и пшеницы.

Специалисты предположили, что местные жители производили муку и пекли из нее хлеб, поскольку подобное использование жерновов было типичным для того времени.

Однако более детальный анализ камней показал, что обитатели Фюна не мололи муку с их помощью. Вместо этого предки современных скандинавов дробили злаки и готовили из них кашу на воде. По всей видимости, жидкие каши составляли основу их рациона наряду с орехами, ягодами и мясом.

Археологи отметили, что древние датчане запивали свои кушанья простой водой, поскольку в поселении не сохранилось никаких явных следов пивоварения или изготовления других напитков.

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