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Риттер: Харрис развязала бы ядерную войну с Россией из-за Украины уже к лету

Экс-разведчик Риттер: Харрис начала бы ядерную войну с Россией к лету 2025 года
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Андрей Бортко/РИА Новости

Кандидат в президенты США на прошедших выборах от Демократической партии в случае победы развязала бы ядерную войну с Россией к лету 2025 года из-за Украины. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в комментарии для онлайн-шоу 69 X Minutes.

По мнению аналитика, переизбрав Дональда Трампа Соединенные Штаты «увернулись от пули», избежав ядерной эскалации с Россией.

«Если бы Камала Харрис победила на этих выборах, я считаю, что к этому лету мы бы уже были вовлечены в глобальный ядерный конфликт с Россией из-за Украины», — предположил Риттер.

До этого президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в министерстве юстиции США заявил, что конфликт на Украине мог привести к третьей мировой войне, но ситуация улучшилась. Он добавил, что усилия его администрации минимизировали угрозу, и сейчас ситуация обстоит гораздо лучше.

Ранее журналист рассказал, какой позиции придерживается Россия по миру на Украине.

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