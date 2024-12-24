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Описан идеальный завтрак для пожилых

JNНА: в пожилом возрасте на завтрак нужно потреблять 20-30% суточных калорий
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Shutterstock

Ученые из Медицинского исследовательского института госпиталя дель Мар (Испания) установили, что идеальный завтрак для пожилых людей состоит из овощей, белков, фруктов и полезных жиров. При этом калорийность первого приема пищи должна составлять 20-30% суточных калорий. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Nutrition, Health, and Aging (JNНА).

В исследовании приняли участие 383 человека в возрасте от 55 до 75 лет. В течение 24 и 36 месяцев они вели дневники питания, фиксируя состав и калорийность своих завтраков. Ученые проанализировали связь между этими данными и изменениями индекса массы тела (ИМТ), уровня холестерина, триглицеридов и функций почек.

Основное внимание было уделено влиянию количества калорий и качества продуктов, потребляемых на завтрак, на общее состояние здоровья.

Оказалось, что участники, которые потребляли менее 20% или более 30% своих суточных калорий за завтраком, чаще сталкивались с увеличением окружности талии и повышением индекса массы тела. Чрезмерное количество калорий (свыше 30%) также приводило к росту уровня триглицеридов и снижению «хорошего» холестерина (ЛПВП). Кроме того, плохое качество завтраков, например, с избытком сахара и жиров, ассоциировалось с ухудшением функции почек и повышением рисков метаболических нарушений.

Сбалансированный завтрак, богатый белками, полезными углеводами и микроэлементами, способствовал поддержанию здорового веса, нормализации уровня холестерина и эффективной работе мочевыделительной системы.

Ранее ученые назвали опасное последствие пропуска завтрака.

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