Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом в честь ее дня рождения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил журналистку и главреда RT и «России сегодня» Маргариту Симоньян церковным орденом княгини Ольги, передает РИА Новости.

«Во внимание к вашему вкладу в утверждение духовно-нравственных ценностей в жизни современников, а также в связи с отмечаемой датой (Симоньян родилась 6 апреля 1980 года. — «Газета.Ru») полагаю справедливым удостоить вас ордена равноапостольной княгини Ольги (III степени)», — отметил патриарх в своем послании.

По его мнению, работа журналистки в качестве главного редактора является примером «высочайшего профессионализма».

«Вы в условиях тотального идеологического давления на нашу страну смогли создать масштабные медиаплатформы, которые объективно освещают важнейшие события в Отечестве и за рубежом», — отметил глава Русской православной церкви (РПЦ).

Орден Святой равноапостольной княгини Ольги — орден РПЦ, который был учрежден в декабре 1988 года в ознаменование 1000-летия крещения Руси. Награда вручается женщинам за заслуги в различных сферах церковного, государственного и общественного служения, а также за труды на пользу ближних.

Ранее Симоньян заявила о замене ведущих RT созданными ИИ аватарами.