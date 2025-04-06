«Рогатые красавцы»: лоси бегали по трассе и попали на видео в Нижегородской области

В Нижегородской области на видео попало, как лоси бегали по проезжей части

В Нижегородской области лоси бегали по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Лоси тоже немного обалдели от снега - в районе Зиняков на трассе замечены четыре рогатых красавца», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как лоси перебегают дорогу и продолжают движение на заснеженном поле. По словам водителя, он всегда ездил и боялся встретить животных.

До этого сообщалось, что в Вологде 16-летний мотоциклист столкнулся с Renault Logan. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, чтобы повернуть. В этот момент в машину врезается мотоцикл. От удара водитель подлетает, переворачивается в воздухе и падает на дорогу. На записи также видно, как запчасти разлетаются по проезжей части.

По информации источника, за рулем мотоцикла был 16-летний подросток. В результате ДТП водители пострадали, их госпитализировали.

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