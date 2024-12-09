Ученые назвали опасное последствие пропуска завтрака

Ученые Первой народной больницы Шундэ (Китай) установили, что привычка пропускать утренний прием пищи может повысить риск развития деменции у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы на научном портале Science Direct.

В исследовании приняли участие 859 человек старше 60 лет. Добровольцы предоставили данные о состоянии своего здоровья и рассказали, как они обычно питаются в течение дня. В ходе дальнейшего трехлетнего наблюдения за испытуемыми ученые выявили, что у тех, кто часто пропускал завтрак, со временем ухудшались память и внимание.

Также в мозге людей, обходящихся без завтрака, были ярче выражены биомаркеры нейродегенерации. Кроме того, у них наблюдалось сокращение объема мозга.

По словам экспертов, утренний прием пищи — это не просто привычка, а важный фактор, влияющий на здоровье. Глюкоза, поступающая в организм с первой порцией пищи, выступает основным источником энергии для мозга. При ее дефиците усиливается стресс, что приводит к повышению уровня кортизола и накоплению жира. Это, в свою очередь, может ускорить когнитивное старение.

Ранее ученые заявили о прорыве в изучении редкой детской деменции.