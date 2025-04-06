Врач назвала три условия для похудения в талии

Для того чтобы избавиться от лишнего жира на животе, нужно соблюдать дефицит калорий и контролировать уровень стресса. Также похудеть в талии помогает сочетание трех типов упражнений — аэробных, силовых и ВИИТ (высокоинтенсивного интервального тренинга). Об этом изданию WelnessPulse рассказала американский диетолог Мелисса Митри.

Врач напомнила, что упражнений, позволяющих сжечь жир исключительно в области живота, не существует. Доктор Митри объяснила, что похудение начинается, когда организм расщепляет накопленный подкожный жир (триглицериды в клетках жировой ткани) и использует его в качестве источника энергии. Важным условием для этого является дефицит калорий. Однако даже тогда, когда человек тратит меньше энергии, чем потребляет, количество жира снижается равномерно во всем теле.

Самым простым способом создания дефицита калорий является физическая активность. Для эффективного похудения диетолог рекомендует обратить внимание на три ее типа.

Аэробные тренировки полезны для сердца и легких. Они идеально подходят для новичков, потому что их легко адаптировать и можно выполнять каждый день, не перегружая организм. ВИИТ состоит из интенсивных серий упражнений и активного отдыха между ними. Такие тренировки помогают сжигать больше жира за меньшее время. Не менее важны силовые тренировки — наращивание мышечной массы ускоряет метаболизм в состоянии покоя и «прорисовывает» мышцы кора.

Третьим условием для похудения в талии является управление стрессом и качественный сон. По словам диетолога, в состоянии стресса и недосыпания организм вырабатывает больше кортизола — гормона, который способствует накоплению жира. Также психологическая перегрузка и недостаточный отдых повышают аппетит и побуждают переедать.

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