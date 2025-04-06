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Валя Карнавал подверглась критике за поступление в вуз без экзаменов

«АиФ»: певицу Валю Карнавал раскритиковали за поступление в вуз без экзаменов
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karna.val/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поступление певицы и блогера Вали Карнавал (Валентина Карнаухова) в Финансовый университет Москвы без прохождения вступительных экзаменов вызвало критику со стороны других абитуриентов. Об этом сообщает издание «АиФ».

Отмечается, что 23-летняя исполнительница, имеющая неполное среднее образование (9 классов), была зачислена в вуз в конце учебного года.

«Школьники выразили возмущение тем, что девушка, имеющая образование всего лишь девять классов, заняла место абитуриентов, которые годами готовились к ЕГЭ», — говорится в статье издания.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в интервью «Газете.Ru» спрогнозировал рост цен на платное образование в российских вузах на 10% в 2025 году. При этом он отметил, что на платное обучение можно взять образовательный кредит. Балынин назвал ключевым преимуществом такого займа то, что государство субсидирует расходы по обслуживанию кредита.

Ранее в России зафиксировали рекордный рост поступлений на платные места в вузы.

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