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Ученые раскрыли тайну детских жертвоприношений в древнем Перу

PNAS: 1500 лет назад в Андах подростков приносили в жертву знатным родственникам
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Gabriel Prieto/John Verano/PLOS One

Американские археологи из Калифорнийского университета в Санта-Крузе обнаружили следы ранее неизвестного погребального обряда, практиковавшегося в Перу около 1500 лет назад. Ритуал требовал принесения в жертву молодых родственников знатных людей. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Команда обнаружила захоронение культуры Моче, процветавшей на северном побережье Перу с VI по середину X века нашей эры. Существует множество свидетельств практики человеческих жертвоприношений в обществе Моче, однако все они были посвящены богам, а не людям высокого статуса.

Специалисты изучили гробницу знатной женщины, названной Госпожой Као. В захоронении были найдены останки трех мужчин и двух подростков, задушенных веревками.

Как показал геномный анализ, один из подростков оказался племянницей Госпожи Као. Кроме того, двое из находившихся в гробнице мужчин могли быть братьями знатной женщины.

Ученые также определили, что скелет второго подростка принадлежал мальчику, который был сыном одного из упомянутых мужчин. Таким образом, ребенка принесли в жертву своему родителю.

Ранее в Мексике нашли место детских жертвоприношений древних майя.

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