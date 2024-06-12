Ученые нашли в Мексике место жертвоприношений детей древними майя

Международная группа археологов под руководством Института эволюционной антропологии Макса Планка обнаружила в Мексике массовое захоронение людей, которых принесли в жертву в ходе древних ритуалов майя. Кровавые обряды продолжались на протяжении 500 лет. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Останки более 100 человек нашли в подземной камере для хранения воды в городе майя Чичен-Ица на полуострове Юкатан.

Как показало радиоуглеродное датирование, помещение использовалось в период с начала VII века до середины XII века. Генетический анализ обнаружил, что все жертвы были мальчиками в возрасте от трех до шести лет, а около четверти из них оказались близнецами.

Археологи не смогли выяснить, каким образом жрецы умерщвляли детей, поскольку на костях не оказалось заметных травм. Ученые предположили, что в ходе ритуалов могли использоваться яды.

Исследователи считают, что подземный характер захоронения говорит о том, что мальчики стали подношениями богам плодородия ради призыва дождя или хорошего урожая.

Ранее ученые нашли во Франции место массового жертвоприношения лошадей.