Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли, в какой момент младенцы произносят свои первые слова

PNAS: говорение у младенцев связано с частотой сердечных сокращений

close
Shutterstock

Ученые из Хьюстонского университета обнаружили, что ранние попытки ребенка сформировать слова напрямую связаны с частотой его сердечных сокращений. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В ходе исследования ученые изучили вокализации 34 младенцев в возрасте от 18 до 27 месяцев, проанализировав 2708 различных звуков, включая смех, лепет и воркование. Младенцы, как правило, не начинают говорить целыми словами в этом возрасте, и лишь 10,3% их вокализаций могут распознать сторонние слушатели.

Оказалось, что колебания частоты сердечных сокращений у детей совпадают с моментами вокализации, а также с вероятностью того, что звук будет распознан как слово. Вокализации, произнесенные в моменты пиковых значений частоты сердечных сокращений, оказывались длиннее, чем случайные, а те, что совпадали с замедлением сердечного ритма, с большей вероятностью воспринимались как слова.

«Каждый звук, который издает младенец, помогает его мозгу и телу научиться координировать действия друг с другом, что в конечном итоге приводит к развитию речи», — объяснил руководитель исследования, доцент психологии Хьюстонского Университета Джереми И. Борджон.

Ранее ученые выяснили, как можно укрепить кости будущего ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами