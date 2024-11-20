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Ученые выяснили, как можно укрепить кости будущего ребенка

AJCN: прием витамина D беременной женщиной полезен для костей будущего ребенка

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Depositphotos

Прием витамина D может быть полезен для костей будущего ребенка. Это показало исследование, опубликованное в журнале AJCN.

Ученые проанализировали данные 1134 здоровых женщин, беременных одним ребенком и не принимавших добавок витамина D. Срок беременности не превышал 17 недель. Пациенток разделили на две группы: одни ежедневно принимали 1000 МЕ витамина D, а другие — плацебо.

Младенцы, чьи матери принимали витамин D, в среднем дольше находились на грудном вскармливании и потребляли больше молока. В шесть-семь лет у них была выше минеральная плотность костей, чем у детей, матери которых не получали витаминную добавку. Этот эффект наблюдался и у недоношенных детей.

Авторы подчеркнули, что прием витамина D во время беременности может улучшить здоровье детей, а в перспективе — снизить риск переломов и остеопороза. Однако результаты предварительны и их не стоит воспринимать как руководство к действию без консультации с врачом.

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