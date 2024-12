Новая формула с учетом темной энергии может изменить ход поисков инопланетной жизни

Ученые из Швейцарии предложили новый подход к оценке шансов на существование разумной жизни во Вселенной, включив в расчеты влияние темной энергии на формирование звезд. Работа опубликована в журнале The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Темная энергия — это неизвестная сила, которая ускоряет расширение Вселенной. Она составляет около 71,4% ее массы-энергии. Остальная часть делится между темной материей (24%) и обычным веществом (4,6%) — звездами, планетами и всем, что мы можем видеть и исследовать.

Поскольку жизнь, какой мы ее знаем, предполагает наличие звезды в планетарной системе, скорость звездного формирования в разных условиях становится ключевым фактором в оценке вероятности возникновения жизни. Темная энергия влияет на этот процесс, противодействуя гравитации, которая могла бы привести к слишком плотным облакам материи, непригодным для образования звезд.

Исследователи рассчитали, как разные плотности темной энергии меняют эффективность формирования звезд. Они выяснили, что максимальная эффективность достигается, когда 27% материи во Вселенной превращается в звезды. Однако в нашей Вселенной этот показатель ниже — 23%.

Это не первый случай, когда ученые обнаруживают, что условия, в которых появилась жизнь на Земле, не являются оптимальными. Более того, даже при значительно большей плотности темной энергии жизнь могла бы существовать.

«Наша модель может помочь исследовать, как жизнь могла бы появляться в разных вселенных, и пересмотреть некоторые фундаментальные вопросы, которые мы задаем о своей», — сообщил физик Лукас Ломбрайзер из Женевского университета, один из авторов исследования.

Работа открывает новые перспективы для поиска разумной жизни в нашей галактике. Теперь ученые смогут точнее определить области, где вероятность ее появления выше.

