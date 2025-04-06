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«Динамо» разгромило «Химки» в матче РПЛ

Махачкалинское «Динамо» разгромило «Химки» в матче 23-го тура РПЛ
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Пресс-служба ФК «Динамо» Махачкала

В очередном матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) махачкалинское «Динамо» разгромило «Химки».

Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи Арена» и завершилась со счетом 4:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Гамид Агаларов, оформивший дубль, а также Эгаш Касинтура и Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай. У проигравшей команды единственный мяч на счету Антона Заболотного.

После этой победы команда под руководством Хасанби Биджиева набрала 24 очка и поднялась на десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Химчане с 23 баллами расположились на 12-й позиции.

В следующем туре махачкалинское «Динамо» встретится в гостях с московским «Спартаком». Встреча пройдет на «Лукойл Арене» 11 апреля. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

«Химки» 13 апреля сыграет с самарскими «Крыльями Советов»». Команды выйдут на поле стадиона «Арена Химки» в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Челси» грозит исключение из еврокубков за перерасход средств.

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