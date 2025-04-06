Женщина «разнесла» автомобиль и попала на видео в Приморье

В Приморье на видео попало, как женщина напала на припаркованный автомобиль

В городе Находка Приморского края женщина повредила припаркованную машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Бешеная мадам разнесла припаркованный авто. Сцена «избиения» автомобиля попала на камеру видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как нарушительница берет с земли предмет и кидает его в припаркованный автомобиль, так она делает несколько раз, а потом – пинает машину. На записи также видно, что от ударов у автомобиля срабатывает сигнализация.

По информации источника, инцидент произошел у дома на Находкинском проспекте. После произошедшего женщина ушла в неизвестном направлении.

До этого сообщалось, что в Москве мужчину увезли на автомобиле в лес, чтобы вымогать деньги. На кадрах видно, как двое мужчин сажают москвича в серый легковой автомобиль и уезжают. Сотрудники правоохранительных органов отследили маршрут, по которому двигались похитители.

Ранее водители избили друг друга за место на парковке в Подмосковье.