Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина «разнесла» автомобиль и попала на видео в Приморье

В Приморье на видео попало, как женщина напала на припаркованный автомобиль

В городе Находка Приморского края женщина повредила припаркованную машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Бешеная мадам разнесла припаркованный авто. Сцена «избиения» автомобиля попала на камеру видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как нарушительница берет с земли предмет и кидает его в припаркованный автомобиль, так она делает несколько раз, а потом – пинает машину. На записи также видно, что от ударов у автомобиля срабатывает сигнализация.

По информации источника, инцидент произошел у дома на Находкинском проспекте. После произошедшего женщина ушла в неизвестном направлении.

До этого сообщалось, что в Москве мужчину увезли на автомобиле в лес, чтобы вымогать деньги. На кадрах видно, как двое мужчин сажают москвича в серый легковой автомобиль и уезжают. Сотрудники правоохранительных органов отследили маршрут, по которому двигались похитители.

Ранее водители избили друг друга за место на парковке в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами