Предоставленный Украине гуманитарный автомобиль был раздавлен танком

Предоставленный Украине в качестве гуманитарной помощи автомобиль был раздавлен украинским танком. Об этом написал военкор Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

По мнению военкора, машина была раздавлена танкистом «ради забавы». Его мнение разделили и украинские солдаты, которые и выложили видео с искореженной техникой.

30 марта РИА Новости сообщало, что украинцы распродают в интернете гуманитарную помощь НАТО. В интернете можно обнаружить выставленную на продажу иностранную форму, спальники, противогазы, шлемы, а также литературу стран НАТО.

До этого главу гумфонда на Украине заподозрили в продаже предназначенных для ВСУ автомобилей. По версии правоохранителей, мужчина продал 230 автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ). За это ему грозит семь лет лишения свободы.

Ранее российские военные с помощью БПЛА подбили автомобиль ВСУ стоимостью $500 тысяч.