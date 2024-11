Ученые использовали кожу человека как проводник энергии к гаджетам

Ученые из Университета Карнеги-Меллона (США) протестировали способ передачи энергии на расстоянии через человеческую кожу к электронным устройствам. Результаты исследования были представлены на научной конференции The ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST).

В ходе эксперимента ученым удалось успешно передать энергию от батареи в кармане к передатчику, закрепленному на руке человека, используя тело в качестве проводника.

По словам ученых, кожа оказалась способна эффективно «проводить» энергию на частоте 40 мегагерц, при этом процедура не сопровождается дискомфортом или болью. Исследователи уточнили, что таким способом удалось извлечь 100 микроватт.

Ученые отметили, что батареи представляют собой серьезное препятствие для конструкции и удобства использования, увеличивая вес и объем гаджетов и, как правило, требуют периодического снятия устройства и подзарядки. Метод «подзарядки» через кожу может стать основой для питания небольших устройств, отслеживающих физическую активность и состояние здоровья. Однако ученые отмечают, что 100 микроватт недостаточно для работы более энергоемких гаджетов, таких как фитнес-браслеты или умные часы.

Ранее ученые научились превращать сухой воздух в питьевую воду.