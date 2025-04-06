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Прокуратура начала проверку после нападения стаи собак на школьниц в Пермском крае

В Пермском крае прокуратура проверяет инцидент с нападением собак на детей
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Depositphotos

Прокуратура Пермского края сообщила в Telegram-канале, что взяла на контроль инцидент с нападением на детей в деревне Лужково.

В ведомстве пообещали дать оценку исполнению законов по обращению с бездомными животными и принять меры по результатам проверки.

6 апреля в деревне Лужково на двух девочек напала стая собак. Более десяти псов гнались за детьми. Школьницы сняли произошедшее на видео, они сумели забежать в водоем почти по пояс, собаки не стали преследовать их в воде. Лишь когда животные потеряли интерес к детям, девочки смогли выбраться на берег.

22 марта в Краснодарском крае стая собак напала на двух подростков и 18-летнего молодого человека. Это произошло днем на улице Энгельса в Усть-Лабинске, когда пострадавшие отправились осматривать трассу для мотокросса. Там они заметили собак, некоторые из животных набросились на молодых людей и стали кусать их за разные части тела. Пострадавшие были доставлены в больницу. Районная прокуратура тоже начала проверку по факту произошедшего.

Ранее якутский депутат призвал истреблять бездомных собак.

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