Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который обсудит с Трампом пошлины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен стать первым зарубежным лидером, лично обсудившим с президентом Трампом вопрос о введенных Соединенными Штатами тарифных ограничениях на импорт товаров в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Нетаньяху подчеркнул важность этого вопроса для израильской экономики и выразил надежду на положительное урегулирование ситуации в ходе встречи с американским президентом.

Политик отметил, что многие мировые лидеры также заинтересованы в обсуждении вопроса тарифных пошлин с американской стороной.

Он также упомянул другие вопросы повестки дня, включая освобождение израильских заложников и ситуацию в секторе Газа.

«Я отправляюсь в США по приглашению президента Трампа, чтобы поговорить с ним о следующих вопросах: заложники, достижение победы в Газе и, конечно, тарифный режим, который был введен по отношению к Израилю», — сказал премьер.

Сегодня финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины могут привести к мировому кризису и ударят в том числе по внутреннему рынку США, при этом страны ЕС и юго-восточной Азии пострадают существенно сильнее.

Ранее Трамп предупредил американцев о трудных временах после введения пошлин.