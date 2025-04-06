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У людей нашли «вирусные» гены, способные бороться с раком

Cell: в организме людей есть вирусные гены, способные бороться с раком почек
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Shutterstock

Ученые из Института Дана-Фарбер обнаружили в организме человека неактивные вирусные гены, помогающие иммунной системе распознавать и уничтожать раковые клетки. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

К таким выводам ученые пришли в ходе изучения светлоклеточной почечно-клеточной карциномы — наиболее распространенного типа рака почек. Они обнаружили, что при развитии этого заболевания активируются так называемые эндогенные ретровирусы — фрагменты древних вирусов, встроенные в человеческий геном миллионы лет назад. Обычно такие гены «спят» и никак себя не проявляют, но при определенных условиях они могут пробуждаться и вырабатывать вирусоподобные белки, которые запускают иммунный ответ организма.

Как объясняет доктор Кэтрин Ву, заведующая отделением трансплантации стволовых клеток и клеточной терапии в Дана-Фарбер, эти ретровирусные элементы представляют собой эволюционные «следы» инфекций, с которыми сталкивался организм предков человека.

Ученые провели исследования на человеческих клеточных линиях и обнаружили, что при мутации гена-супрессора опухолей VHL, характерной для рака почек, в клетках накапливается белок HIF2, который способствует активации этих вирусных генов. В результате ретровирусы начинают синтезировать свои белки. После этого раковые клетки расщепляют эти белки на фрагменты и выставляют их на своей поверхности в виде молекулярных «сигнальных флажков».

Эти флажки могут быть распознаны Т-клетками — ключевыми «бойцами» иммунной системы, которые запускают иммунную атаку на опухоль.

Это открытие может объяснить редкое явление, когда иммунная система самостоятельно уничтожает опухоли почек — процесс, который до сих пор оставался загадкой. Теперь ученые полагают, что именно активированные ретровирусные белки играют в этом ключевую роль.

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