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Ученые научились превращать сухой воздух в питьевую воду

PNAS: создана мембрана для конденсации воды из воздуха при влажности 10%

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Pexels

Американские ученые из Невадского университета в Лас-Вегасе разработали технологию, извлекающую большие объемы воды из воздуха в условиях низкой влажности. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда использовала гидрогелевую мембрану, вдохновленную кожей древесных лягушек и покровами некоторых растений. Пленка использует известный в природе механизм для переноса воды из окружающего воздуха в жидкость для внутреннего хранения.

Исследователи также выяснили, что сбор атмосферной воды может осуществляться с помощью солнечной энергии и работает при влажности воздуха до 10%.

По их словам, существующие системы получения воды из воздуха теряют эффективность при показателе влажности ниже 30%.

«Мы можем начать прогнозировать, насколько большая система нам понадобится для производства определенного количества воды. Если у нас есть один квадратный метр мембраны, мы можем получать около галлона воды (3,8 литра) в день в Лас-Вегасе и в три раза больше во влажной среде», — отметили профессор Невадского университета Джереми Чо.

Ранее ученые разработали систему сбора воды и охлаждения воздуха, работающую без электричества.

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