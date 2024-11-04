Устаревший препарат смягчил симптомы аутизма у собак

Мутации в гене SHANK3 характерны для многих людей с расстройством аутистического спектра (РАС). В новом исследовании ученые из Китая выяснили, что эта генетическая особенность приводит к снижению осязательной чувствительности у собак. Результаты опубликованы в журнале Science Bulletin.

У людей с РАС часто встречается повышенная или пониженная чувствительность к прикосновениям. Тактильная дисфункция связана с нарушениями социальной адаптации. Однако механизм развития нарушений реакции на прикосновения не был известен.

Собаки развивались вместе с людьми на протяжении тысячелетий. Их нервная система стала похожей на человеческую. В новом исследовании ученые выяснили, что у собак с мутацией в гене SHANK3 снижена чувствительность к касаниям. Также у них была хуже коммуникация с человеком.

Анализ мозговой активности показал, что у животных были подавлены определенные мозговые волны. Ученые предположили, что исправить это может пентилентетразол. Он смягчил проявления тактильной дисфункции у собак и улучшил их взаимодействие с людьми. Этот препарат не применяют в медицине из-за побочных эффектов. Однако исследование ученых может лечь в основу новых лекарств для смягчения симптомов аутизма.

Ранее ученые выяснили, что аутисты-психиатры могут не распознать аутизм у пациентов.