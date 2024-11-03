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Чужой среди своих: аутисты-психиатры могут не распознать аутизм у пациентов

BJPsych Open: незнание о своем аутизме мешает врачам выявлять его у пациентов

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Shutterstock

Психиатры с расстройством аутистического спектра (РАС) которые не знают о своем состоянии, могут не распознать аутизм у пациентов. Первое в своем роде исследование нейтроотличных психиатров опубликовано в журнале BJPsych Open.

«Знание того, что вы аутист, может положительно изменить вашу жизнь. Однако более 187 тысяч человек в Англии не знают о диагнозе. Ситуация ухудшается, если психиатры, не зная о собственном аутизме, неправильно диагностируют пациентов», — объяснили ученые.

Команда из врачей и ученых, многие из которых сами имели РАС, провели подробные интервью восьми психиатров из Великобритании. Их специализации варьировалась от детского и подросткового психического здоровья до услуг для взрослых, в том числе с нарушениями развития.

Психиатров попросили рассказать, как они узнали о своем аутизме. Примечательно, что некоторые из них узнали об этом от собственных пациентов. Получив диагноз, многие из них стали замечать признаки аутизма и у коллег. Такое отсутствие осведомленности может иметь серьезные последствия, поскольку психиатры могут пропустить диагноз у пациентов с аутизмом.

Исследование также показало, что осознание собственного аутизма оказало положительное влияние на самооценку и психическое здоровье психиатров.

Ранее ученые нашли новую причину аутизма в неожиданном месте.

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