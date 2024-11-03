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В Турции нашли урартскую скульптуру весом в тонну

Arkeonews: в турецком Ване нашли урартскую базальтовую статую весом около тонны

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Ali Çelik – Anadolu Agency (AA)

Археологи нашли в турецком городе Ван базальтовую статую урартского периода весом около тонны. Об уникальной находке сообщает Arkeonews.

В 2023 году археологи обнаружили первую монументальную статую такого рода в Турции. В этом году они нашли еще одну — вырезанную из цельного блока статую с впечатляющими размерами и весом около тонны. После детального изучения группой из Анкары, как ожидается, тайна базальтовой статуи будет раскрыта.

«Статую перевозят в Музей Вана, где пройдут предварительные исследования и вмешательства. После реставрации мы получим больше информации. Это поразительная находка в районе с очень небольшим количеством уникальных урартских артефактов», — объяснили авторы.

Урарты – народ древнего царства Армении с центром в Восточной Турции. Ученые отметили, что эта цивилизация — одна из наименее изученных, поскольку после нее осталось мало скульптурных произведений. До этого в регионе нашли урартскую статую льва в 1995 году.

«Мы впервые сталкиваемся с такой монументальной трехмерной статуей. Мы надеемся получить более подробную информацию после исследований. Она напоминает фигуру с резным основанием, стилизованной головой, квадратным призматическим телом и неразличимыми чертами лица. Она кажется монументальной. Очень сложно определить, представляет ли она божественную или королевскую фигуру. Мы даже рассматривали возможность того, что это была постмодернистская статуя», — рассказали ученые.

Ранее ученые обнаружили древнейший в мире предмет со следами «молочного шага» кошки.

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