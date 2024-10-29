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Ученые обнаружили древнейший в мире предмет со следами «молочного шага» кошки

Live Science: найден сосуд, помятый довольной кошкой 1200 лет назад в Иерусалиме

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Shimon Gibson/Mt Zion Expedition

Израильские археологи нашли древнейший известный артефакт со следами «молочного шага» кошки. Им оказался фрагмент глиняного кувшина возрастом 1200 лет, выкопанного в Иерусалиме. Об открытии сообщает портал Live Science.

Молочный шаг — распространенное среди кошек поведение, когда питомец ритмично мнет поверхность передними лапами. Со стороны это действие похоже на замешивание теста, из-за чего его также называют «деланием печенья».

Котята используют молочный шаг, чтобы получать больше материнского молока во время кормления. Взрослые животные часто повторяют эти движения, когда чувствуют себя в безопасности и комфорте.

Команда подозревает, что довольная жизнью иерусалимская кошка оставила отпечаток лапы на сосуде, который гончар выставил сушиться на солнце перед обжигом в печи.

По словам ученых, на молочный шаг указывают глубокие отметины — если бы животное случайно задело посуду лапой, то почти наверняка не стало бы выпускать когти. Исследователи отметили, что следы различных животных довольно часто встречаются на керамике, однако метки такого рода были найдены впервые.

Датирование кувшина показало, что кошка жила в Иерусалиме во времена Абассидского халифата. В то время город находился под мусульманским правлением, однако среди его населения были иудеи и христиане.
Кошки занимали особое место в исламской культуре периода Абассидов. Согласно историческим источникам, этих животных любил основатель ислама пророк Мухаммед.

Ранее ученые выяснили, что кошки ассоциируют человеческие слова с определенными предметами.

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