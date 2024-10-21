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Ученые нашли объяснение странного поведения гигантской звезды Бетельгейзе

TAJ: у сверхгиганта Бетельгейзе может существовать звезда-компаньон

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Rogelio Bernal Andreo

Американские астрофизики из Института Флэтайрон в Нью-Йорке нашли возможно объяснение странному мерцанию Бетельгейзе — одной из самых ярких звезд на небосводе. Ученые считают, что изменения яркости Бетельгейзе вызваны невидимой звездой-компаньоном, которая вращается вокруг светила. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

Бетельгейзе, или Альфа Ориона, — красный сверхгигант в 100 тыс. раз ярче нашего Солнца и более чем в 400 млн раз больше его по объему. Она находится в 642,5 световых года от нашей планеты.

Считается, что Бетельгейзе приближается к концу своего жизненного цикла, который закончится превращением в сверхновую. Последующий за этим взрыв будет таким ярким, что его будет видно днем с Земли в течение нескольких недель.

По словам астрономов, перепады яркости Бетельгейзе указывают на ее близкий конец. Однако у звезды есть два режима мерцания. Первое колебание длится чуть дольше года, а второе — около шести лет.

Ученые до сих пор не знают наверняка причину длинных вторичных периодов. Одна из ведущих теорий заключается в том, что они возникают из-за звезды-компаньона. Она проносится через космическую пыль, которую производит и выбрасывает Бетельгейзе. Вытесненная пыль изменяет количество звездного света, достигающего Земли, влияя на видимую яркость звезды.

Исследователи назвали вероятного спутника Бетельгейзе Alpha Ori B. Как показали объединенные данные прямых наблюдений за Альфой Ориона с результатами передовых цифровых моделей, Alpha Ori B служит наиболее вероятным объяснением необычного мерцания гигантской звезды.

Специалисты отметили, что если Alpha Ori B действительно существует, то Бетельгейзе не превратится в сверхновую в ближайшее время.

Ранее российский астроном допустил, что Бетельгейзе уже взорвалась, а вспышка сверхновой достигнет Земли только через сотни лет.

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