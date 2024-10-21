В Китае нашли самое маленькое яйцо динозавра

Группа палеонтологов из Китайского университета геонаук и других исследовательских учреждений КНР нашла самые маленькие ископаемые яйца динозавров на сегодняшний день. Их длина составила всего 29 миллиметров. Исследование опубликовано в научном журнале Historical Biology (HistBio).

До настоящего времени наименьшее яйцо динозавра из когда-либо найденных имело размеры 45,5 мм на 40,4 мм на 34,4 мм.

Первоначально шесть окаменевших яиц в куске породы обнаружили в 2021 году на стройплощадке в пригороде Ганьчжоу на юго-востоке Китая.

После трех лет тщательного анализа с помощью электронной микроскопии, исследовательская группа обнаружила, что существа внутри яиц принадлежали нептичьему тероподу (разновидности динозавров, передвигавшихся на двух ногах).

Палеонтологи также нашли доказательства того, что они относились к неизвестному оотаксону (группе яиц с общими признаками), который группа назвала Minioolithus ganzhouensis. Группа датировала яйца возрастом 80 миллионов лет, отнеся их к позднему меловому периоду.

Исследователи надеются выяснить, какой вид динозавров их откладывал, и оттуда узнать больше о процессе формирования, когда динозавры росли внутри своих яиц. Они также подозревают, что смогут узнать больше о процессе размножения древних ящеров в целом.

Ранее ученые нашли кости древнейших хищных птиц, охотившихся на динозавров.