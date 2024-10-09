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Ученый рассказал, как сократить длительность простуды

Daily Mail: добавки с цинком могут сократить длительность простуды

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Назальный спрей с экстрактом морских водорослей помогает быстрее избавиться от насморка, а добавки с цинком — сократить продолжительность простуды. Об этом изданию Daily Mail рассказал профессор Рон Эклс, эксперт в области биологических наук из Кардиффского университета и бывший директор Британского Центра по борьбе с простудными заболеваниями.

По словам ученого, экстракты морских водорослей, используемые в назальных спреях, действуют как противовирусное средство. Они помогают сформировать защитный барьер, который препятствует дальнейшему распространению вирусов в организме, сокращая продолжительность и тяжесть простуды.

Эклс рекомендует приобретать варианты спреев с каррагинаном — полисахаридом из красных морских водорослей, и каппа-каррагинаном — экстрактом, получаемым из водорослей Kappaphycus alvarezii.

Быстрее улучшить самочувствие и «встать на ноги» также помогают пищевые добавки с цинком. Это жизненно важный минерал, необходимый для развития клеток, формирующих иммунную систему. Исследование, опубликованное на платформе Cochrane Library, показало, что прием добавок цинка в небольших дозах (по 10-40 мг) в течение нескольких дней может сократить продолжительность простуды. Ученый добавил, что натуральный цинк содержится в красном мясе и молочных продуктах.

Ранее врач назвала бесполезные при простуде препараты.

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