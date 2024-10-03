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Найден ген, от которого зависит тяжесть редкого рака легких

JСО: активация гена TERT может быть причиной агрессивного рака легких

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Depositphotos

Ученые из Кельнского университета (Германия) установили, что прогрессирование карциноидных опухолей легких связано с активацией гена TERT. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Oncology (JСО).

Карциноиды легких — это редкие опухоли с крайне разнообразным клиническим течением. У многих пациентов они ведут себя как доброкачественные — хирургическое удаление опухоли приводит к полному выздоровлению. Однако у некоторых пациентов наблюдается агрессивный рост и распространение (метастазирование) опухоли с низкими шансами на выздоровление.

Чтобы выяснить, с чем связана такая вариативность течения болезни, ученые изучили легочные клетки добровольцев с карциноидами. Они обнаружили, что агрессивное клиническое поведение рака обусловлено активацией гена TERT.

Ген TERT отвечает за выработку теломеразы, белка, который вносит значительный вклад в стабилизацию концов хромосом (теломер). Этот фермент не активен в большинстве здоровых клеток организма, что ограничивает способность клеток к делению. Однако в стволовых клетках и раковых клетках активация теломеразы приводит к неограниченной способности к делению, делая эти клетки «бессмертными» и позволяя им расрастаться бесконечно.

Исследователи установили, что теломераза не активируется у пациентов с карциноидами с доброкачественным течением. По их словам, результаты их работы позволят более точно прогнозировать клинический исход болезни в будущем и планировать лечение в соответствии с индивидуальными потребностями.

Ранее был найден способ защиты мозга от метастазов рака.

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