Компания Avio рассказала о планах по запуску новой ракеты Vega Next

Итальянская компания Avio поделилась планами о запуске новой ракеты Vega Next — преемницы носителя Vega E — после 2032 года. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Сейчас инженеры компании работают над созданием ракеты Vega C, которую в будущем заменит носитель Vega C+, работающий на P160 — модернизированном варианте твердотопливного ускорителя P120. По данным Avio, Vega C+ сможет выводить на орбиту Земли на 200 кг больше полезного груза, чем Vega C.

В статье отмечается, что реализация программы High Thrust Engine (HTE) предполагает разработку двигателя M60 к 2026 году. Этим силовым агрегатом планируется оборудовать полностью жидкостную ракету Vega Next.

В 2022 году запуск итальянской ракеты Vega C закончился неудачей — она упала спустя две минуты после запуска. Ракета должна была вывести на орбиту оборудование — спутники дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6. Причиной неудачного пуска стал сбой в работе двигателя, который был собран на Украине.

Ранее Еврокомиссия и Швеция запланировали запуск проект первого на территории ЕС космодрома.