Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Компания Avio рассказала о планах по запуску новой ракеты Vega Next

Компания Avio планирует запустить новую ракету Vega Next после 2032 года

close
Avio

Итальянская компания Avio поделилась планами о запуске новой ракеты Vega Next — преемницы носителя Vega E — после 2032 года. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Сейчас инженеры компании работают над созданием ракеты Vega C, которую в будущем заменит носитель Vega C+, работающий на P160 — модернизированном варианте твердотопливного ускорителя P120. По данным Avio, Vega C+ сможет выводить на орбиту Земли на 200 кг больше полезного груза, чем Vega C.

В статье отмечается, что реализация программы High Thrust Engine (HTE) предполагает разработку двигателя M60 к 2026 году. Этим силовым агрегатом планируется оборудовать полностью жидкостную ракету Vega Next.

В 2022 году запуск итальянской ракеты Vega C закончился неудачей — она упала спустя две минуты после запуска. Ракета должна была вывести на орбиту оборудование — спутники дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6. Причиной неудачного пуска стал сбой в работе двигателя, который был собран на Украине.

Ранее Еврокомиссия и Швеция запланировали запуск проект первого на территории ЕС космодрома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами