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Ученые выяснили, какой вред организму наносит замена углеводов жирами

DMS: замена углеводов жирами может повышать риск диабета

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Depositphotos

Ученые из Университета Монаша в Австралии установили, что низкоуглеводные диеты с высоким содержанием жиров могут повышать риск развития диабета на 20%. Результаты исследования опубликованы в журнале DMS (Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews).

В исследовании приняли участие 40 тысяч жителей Мельбурна в возрасте 40-69 лет. Впервые информация о состоянии здоровья участников была собрана в период с 1990 по 1994 год. Повторно испытуемые проходили обследования в 1995-1998 и 2003-2007 годах. Также ученые попросили добровольцев рассказать о своем рационе и подсчитали, сколько энергии последние получали из углеводов, жиров и белков.

Оказалось, что у людей, чей рацион на 38% состоял из углеводов, риск развития диабета был повышен на 20% по сравнению с теми, кто получал чуть более половины суточных калорий из этих соединений.

Ученым давно известно, что высокоуглеводное питание может стать причиной появления лишнего веса. Более того, злоупотребление простыми углеводами способно привести к повышению секреции инсулина и диабету второго типа. Тем не менее отказ от этого пищевого компонента также вреден для организма. Исследователи предположили, что, избегая углеводов, люди потребляют меньше пищевых волокон и больше жиров, что приводит к нарушениям обмена веществ.

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