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Медитация и растяжка помогают при циррозе, выяснили ученые

Liver International: медитация и растяжка облегчают спазмы при циррозе печени

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Ученые Мичиганского университета обнаружили, что растяжка и медитация выступают эффективными способами облегчения ночных мышечных спазмов у пациентов, страдающих от цирроза печени. Результаты исследования, опубликованные в журнале Liver International, показали, что две трети пациентов, страдающих циррозом печени, испытывают ночные мышечные спазмы. Такое осложнение не только снижает качество жизни людей с этим заболеванием, но и приводит к проблемам со сном.

Ученые поставили перед собой задачу выявить эффективные и безопасные способы облегчения боли без применения медикаментов. Для этого они провели исследование с участием 98 пациентов. В ходе эксперимента было опробовано два метода борьбы с этим явлением: практика медитации и физические упражнения — растяжка. Участники были разделены на равные по числу группы. Экспериментальную терапию они практиковали в течение 35 дней.

Оба подхода продемонстрировали значительную результативность в облегчении боли и повышении качества жизни испытуемых. Особенно неожиданным оказался позитивный эффект от медитации. Тем не менее среди пациентов, занимавшихся растяжкой, процент тех, кто бы порекомендовал этот метод другим, оказался выше: 79,5% против 55,3%.

Ранее ученые выяснили, чем грозит нарушение образования мочевины в печени.

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