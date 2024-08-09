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Жара плохо влияет на мировую экономику, выяснили ученые

SSRN: в периоды жаркой погоды продажи компаний падали вплоть до 15,9%

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Глобальное потепление отрицательно сказывается на мировой экономике. К такому выводу пришла группа американских ученых из Университета Джорджа Мейсона и Университета Флориды при участии коллег из Университета Гонконга в Китае. Исследование опубликовано на портале научных публикаций SSRN.

Команда сравнила квартальные показатели продаж большой выборки американских компаний с данными о температуре в местах их работы за период с 1990 по 2020 год. В выборку вошло 66795 коммерческих предприятий.

Как показал анализ, в периоды жаркой погоды продажи фирм падали в диапазоне от 4,3-5,6% для крупных организаций и до 8,8-15,9% для среднего и малого бизнеса.

Исследователи предполагают, что фирмы смогли смягчить удар высоких температур, скорректировав свою деловую практику. Время и ресурсы, потраченные на эти адаптации, могут быть частью скрытых экономических издержек из-за климата.

По словам ученых, воздействие температур оказалось неожиданностью для глобальной экономики, застав врасплох даже профессиональных инвесторов.

Ранее исследователи обнаружили новый фактор, позволяющий отслеживать изменения климата.

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