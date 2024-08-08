Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кормушки для птиц могут вредить экологии, выяснили ученые

FEE: места кормления птиц загрязняют окружающую среду фосфором

close
100%
Мos.ru

Датские ученые из Орхусского университета выяснили, что обычные кормушки для птиц могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Ecology and the Environment (FEE).

Как показал анализ данных из Великобритании, миллионы домашних кормушек для пернатых по всему миру приводят к значительному переносу питательных веществ в местную среду. Это искусственное вмешательство в естественный процесс способно привести к непредвиденным экологическим последствиям.

По оценкам команды, кормление птиц ежегодно приводит к выбросу в окружающую среду дополнительных 2,4 тыс. тонн фосфора. Это сопоставимо с эмиссией фосфора от других видов деятельности человека, включая промышленные отходы и канализационные стоки.

Ученые отметили, что в конечном итоге питательные вещества из птичьих кормов для птиц смываются в реки, где вызывают чрезмерное разрастание водорослей и наносят вред водным организмам.

Исследователи подчеркнули, что практика кормления птиц важна, но требует ответственного подхода с учетом воздействия на экологию.

Ранее ученые выяснили, что добыча полезных ископаемых для развития возобновляемой энергетики угрожает тысячам видов флоры и фауны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами