Кормушки для птиц могут вредить экологии, выяснили ученые

Датские ученые из Орхусского университета выяснили, что обычные кормушки для птиц могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Ecology and the Environment (FEE).

Как показал анализ данных из Великобритании, миллионы домашних кормушек для пернатых по всему миру приводят к значительному переносу питательных веществ в местную среду. Это искусственное вмешательство в естественный процесс способно привести к непредвиденным экологическим последствиям.

По оценкам команды, кормление птиц ежегодно приводит к выбросу в окружающую среду дополнительных 2,4 тыс. тонн фосфора. Это сопоставимо с эмиссией фосфора от других видов деятельности человека, включая промышленные отходы и канализационные стоки.

Ученые отметили, что в конечном итоге питательные вещества из птичьих кормов для птиц смываются в реки, где вызывают чрезмерное разрастание водорослей и наносят вред водным организмам.

Исследователи подчеркнули, что практика кормления птиц важна, но требует ответственного подхода с учетом воздействия на экологию.

